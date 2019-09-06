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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Уэльс - Азербайджан
Уэльс - Азербайджан: обзор матча 06 сентября 2019
Уэльс
06.09.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 5 тур
2 : 1
Завершен
Азербайджан
26'
П. Пашаев (АГ)
84'
Г. Бэйл
59'
М. Эмрели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Азербайджан
Желтая карточка
Д. Аллен
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Г. Бэйл
84'
81'
Желтая карточка
А. Кривоцюк
66'
Желтая карточка
Р. Алмейда
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Эмрели
Желтая карточка
К. Мефам
52'
42'
Желтая карточка
Д. Назаров
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Пашаев
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Райан Гиггз
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
0
Шахрияр Рахимов
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
13
Киффер Мур
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
0
Рашад Эюбов
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хеннесси
2
Мефам
6
Родон
5
Ампаду
3
Тэйлор
14
Робертс
7
Аллен
8
Лоуренс
8
Уилсон
11
Бэйл
20
Джеймс
3-1-2-4
23
Агаев
4
Мустафазаде
18
Медведев
0
Пашаев
2
Гараев
20
Алмейда
0
Рахимов
10
Эмрели
13
Назаров
11
Шейдаев
5
Кривоцюк
Остались в запасе
Уэльс
Азербайджан
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
13
Киффер Мур
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
0
Рашад Эюбов
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
13
Киффер Мур
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
0
Рашад Эюбов
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Главный тренер
Никола Юрчевич
Статистика матча Уэльс - Азербайджан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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