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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словения - Польша
Словения - Польша: обзор матча 06 сентября 2019
Словения
06.09.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 5 тур
2 : 0
Завершен
Польша
35'
А. Струна
65'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Польша
90'
+2
Желтая карточка
Б. Берешиньски
81'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Желтая карточка
П. Стоянович
74'
ГОЛ! 2:0!
А. Шпорар
Пас отдал
Й. Иличич
65'
37'
Желтая карточка
М. Клих
ГОЛ! 1:0!
А. Струна
Пас отдал
А. Шпорар
35'
Желтая карточка
А. Струна
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
0
Альяж Струна
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Рене Крхин
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
0
Роман Безьяк
ЦФ
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Словения
12
Вид Белец
ВР
20
Жан Маер
ЦП
0
Денис Попович
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
9
Роберт Берич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Крыстиан Белик
ОП
8
Карол Линетти
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
4-2-1-3
1
Облак
3
Балковец
17
Мевля
0
Струна
20
Стоянович
21
Крхин
14
Куртич
7
Вербич
0
Безьяк
9
Шпорар
7
Иличич
3-1-4-2
22
Фабиански
4
Кедзиора
18
Берешиньски
5
Беднарек
10
Крыховяк
10
Зелински
2
Пождан
23
Клих
11
Гросицки
9
Левандовски
23
Пентек
Остались в запасе
Словения
Польша
13
Домен Чрнигой
ПП
12
Вид Белец
ВР
20
Жан Маер
ЦП
0
Денис Попович
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
6
Крыстиан Белик
ОП
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Остались в запасе
13
Домен Чрнигой
ПП
12
Вид Белец
ВР
20
Жан Маер
ЦП
0
Денис Попович
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
6
Крыстиан Белик
ОП
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Статистика матча Словения - Польша
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Стожице
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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