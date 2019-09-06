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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Шотландия - Россия
Шотландия - Россия: обзор матча 06 сентября 2019
Шотландия
06.09.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 5 тур
1 : 2
Завершен
Россия
10'
Д. МакГинн
40'
А. Дзюба
59'
С. О'Доннелл (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Россия
90'
Желтая карточка
И. Ахметов
89'
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Головин
80'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Ионов
Замена
М. Филлипс
️️️️
С. Мактоминей
79'
78'
Травма
А. Ионов
71'
Желтая карточка
Д. Баринов
Желтая карточка
К. МакЛин
70'
66'
Замена
Д. Баринов
️️️️
Р. Зобнин
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. МакГинн
62'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Д. Форрест
62'
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. О'Доннелл
55'
Желтая карточка
Р. Зобнин
Желтая карточка
Л. Купер
47'
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГинн
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
9
Оливер МакБарни
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
Россия
1
Гилерме
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
11
Роман Зобнин
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
17
Александр Головин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Шотландия
21
Крейг Макгилливрей
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Дэвид Бейтс
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
11
Райан Кристи
АП
0
Мэтт Филлипс
ПП
7
Роберт Снодграсс
ПП
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
24
Максим Беляев
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Роман Нойштедтер
ОП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
21
Антон Миранчук
АП
9
Федор Смолов
ЦФ
4-3-3
1
Маршалл
3
Робертсон
16
Купер
4
Малгрю
2
О'Доннелл
7
МакГинн
4
Мактоминей
8
МакГрегор
20
Фрейзер
9
МакБарни
25
Форрест
4-3-2-1
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
11
Зобнин
7
Оздоев
18
Жирков
20
Ионов
17
Головин
22
Дзюба
25
Форрест
23
МакЛин
23
МакЛин
25
Форрест
7
МакГинн
11
Кристи
11
Кристи
7
МакГинн
4
Мактоминей
0
Филлипс
0
Филлипс
4
Мактоминей
11
Зобнин
6
Баринов
6
Баринов
11
Зобнин
17
Головин
14
Ахметов
14
Ахметов
17
Головин
20
Ионов
21
Ерохин
21
Ерохин
20
Ионов
Остались в запасе
Шотландия
Россия
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Дэвид Бейтс
ЦЗ
21
Крейг Макгилливрей
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
16
Андрей Лунев
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
24
Максим Беляев
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
21
Антон Миранчук
АП
6
Денис Черышев
ЛВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Дэвид Бейтс
ЦЗ
21
Крейг Макгилливрей
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Райан Джек
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
24
Максим Беляев
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
21
Антон Миранчук
АП
6
Денис Черышев
ЛВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Шотландия - Россия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
Первый канал Матч! Премьер
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