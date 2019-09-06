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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арарат - Химки-М
Арарат - Химки-М: обзор матча 06 сентября 2019
Арарат
06.09.2019, пятница, 13:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур
2 : 2
Завершен
Химки-М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арарат - Химки-М
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0
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0
0
Матчи команд
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
Квант
2 : 5
09.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур
Ротор (мол)
4 : 1
02.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 15 тур
Арарат
0 : 3
26.10.2019
Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур
Зоркий
4 : 2
19.10.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 13 тур
Салют
3 : 0
12.10.2019
Арарат
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Химки-М
0 : 0
11.10.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Арсенал-2
0 : 0
04.10.2025
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
1 : 2
03.11.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Химки-М
0 : 2
28.10.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Космос
1 : 1
20.10.2024
Химки-М
Информация о матче
Стадион:
Новые Химки
Новости команд
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Арарат
Химки-М
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
1
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
2025.05.29 16:11
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«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
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2025.05.22 09:58
«Арарат» исключили из ПФЛ. У клуба отозвали лицензию
2020.02.06 07:20
6
«РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»
2019.10.16 23:35
19
ЦСКА – о дебютном голе Лукаса Сантоса: «Первый маленький шедевр»
2019.09.09 22:34
1
Товарищеский матч. Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»
2019.09.09 13:35
4
Помазун, Шарлия, Лукас Сантос – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Араратом»
2019.09.09 11:48
1
Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
1
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
Подробности тяжелой ситуации в «Химках»
2025.05.29 16:11
1
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
2025.05.22 09:58
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