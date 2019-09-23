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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Истанбул Башакшехир
Бешикташ - Истанбул Башакшехир: обзор матча 23 сентября 2019
Бешикташ
23.09.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
83'
Б. Йылмаз (П)
54'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Истанбул Башакшехир
90'
Желтая карточка
М. Шкртел
83'
Желтая карточка
А. Епуряну
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Йылмаз
83'
Желтая карточка
Н. Уйсал
72'
54'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кривелли
52'
Желтая карточка
Э. Кривелли
45'
+1
Желтая карточка
У. Учар
Желтая карточка
Дуглас
34'
Желтая карточка
А. Льяич
34'
8'
Желтая карточка
М. Текдемир
Желтая карточка
Б. Йылмаз
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
3-4-1-2
1
Кариус
88
Эркин
77
Генюл
5
Дуглас
14
Н'Куду
13
Хатчинсон
20
Уйсал
24
Токез
22
Льяич
17
Йылмаз
5
Диаби
3-2-1-1-2
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Клиши
80
Кайсара
9
Алексич
37
Шкртел
17
Кахведжи
10
Вишча
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Бешикташ - Истанбул Башакшехир
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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