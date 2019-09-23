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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Трабзонспор
Сивасспор - Трабзонспор: обзор матча 23 сентября 2019
Сивасспор
23.09.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Трабзонспор
41'
Фернандо
90+6'
У. Чифтци
3'
Д. Авдияй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Трабзонспор
ГОЛ! 2:1!
У. Чифтци
Пас отдал
М. Ятабаре
90'
+6
Желтая карточка
М. Самасса
90'
Желтая карточка
Фернандо
77'
55'
Желтая карточка
Д. Авдияй
ГОЛ! 1:1!
Фернандо
41'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Авдияй
Пас отдал
А. Серлот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Сивасспор
20
Фатих Аксой
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
38
Фернандо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-1-1
30
Самасса
2
Аппиндангойе
87
Гойано
3
Чифтци
88
Османпаша
5
Кофи
9
Ятабаре
3-2-1-2
5
Хосейни
57
Новак
27
Перейра
12
Оби Микел
7
Соса
10
Авдияй
9
Нвакаеме
9
Серлот
Остались в запасе
Сивасспор
Трабзонспор
20
Фатих Аксой
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
38
Фернандо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
20
Фатих Аксой
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
38
Фернандо
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Сивасспор - Трабзонспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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