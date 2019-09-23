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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Нью-Йорк Сити
Даллас - Нью-Йорк Сити: обзор матча 23 сентября 2019
Даллас
23.09.2019, понедельник, 01:00
США. МЛС
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Даллас - Нью-Йорк Сити
68'
Желтая карточка
М. Моралес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
4
Александер Ринг
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
15
Эбенезер Офори
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
2-1-1
44
Гонсалес
24
Хеджес
3
Циглер
24
Холлингшид
14
Баджи
4-3
1
Джонсон
15
Миллер
25
Шано
22
Матаррита
3
Тиннерхольм
4
Ринг
28
Митрица
10
Моралес
Остались в запасе
Даллас
Нью-Йорк Сити
Главный тренер
Нико Эстевес
41
Брэд Стувер
ВР
15
Эбенезер Офори
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
15
Эбенезер Офори
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Даллас - Нью-Йорк Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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