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Вольфсбург - Хоффенхайм
Вольфсбург - Хоффенхайм: обзор матча 23 сентября 2019
Вольфсбург
23.09.2019, понедельник, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
36'
А. Мехмеди
6'
С. Руди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Хоффенхайм
90'
+1
Желтая карточка
С. Адамян
90'
Желтая карточка
К. Акпогума
Желтая карточка
М. Арнольд
76'
Желтая карточка
Я. Герхардт
64'
62'
Желтая карточка
Д. Гайгер
ГОЛ! 1:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
В. Вегхорст
36'
14'
Желтая карточка
С. Пош
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Руди
Пас отдал
П. Кадержабек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Вольфсбург
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Перван
31
Кнохе
32
Тиссеран
12
Вилльям
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
7
Брекало
11
Штеффен
14
Мехмеди
9
Вегхорст
4-1-2-2-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
4
Пош
21
Хюбнер
27
Гриллич
18
Гайгер
13
Руди
9
Бебу
24
Сков
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
27
Виктор Са
ЛВ
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
27
Виктор Са
ЛВ
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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