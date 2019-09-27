Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Ризеспор
Истанбул Башакшехир - Ризеспор: обзор матча 27 сентября 2019
Истанбул Башакшехир
27.09.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 6 тур
5 : 0
Завершен
Ризеспор
19'
Д. Алексич
33'
Ф. Гульбрандсен
73'
Д. Алексич
87'
Э. Кривелли
90+1'
И. Кахведжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Ризеспор
ГОЛ! 5:0!
И. Кахведжи
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
Э. Кривелли
Пас отдал
Э. Элиа
87'
ГОЛ! 3:0!
Д. Алексич
73'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Д. Алексич
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алексич
Пас отдал
Э. Вишча
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
3-2-1-1-2
34
Гюнок
37
Шкртел
9
Алексич
21
Текдемир
24
Епуряну
3
Клиши
17
Кахведжи
10
Вишча
27
Кривелли
8
Гульбрандсен
1-4-1
23
Аккан
5
Хацисаяс
4
Ветрих
10
Болдрин
6
Морозюк
14
де Паув
44
Щепович
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Ризеспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Ризеспор
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+