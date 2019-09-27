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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ноттингем Форест
Сток Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 27 сентября 2019
Сток Сити
27.09.2019, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
10'
Л. Грегори
85'
Д. МакКлин
36'
Д. Лолли
48'
С. Амеоби
61'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ноттингем Форест
ГОЛ! 2:3!
Д. МакКлин
Пас отдал
Т. Эдвардс
85'
70'
Желтая карточка
Б. Уотсон
61'
ГОЛ! 1:3!
Л. Граббан
Пас отдал
Т. Силва
48'
ГОЛ! 1:2!
С. Амеоби
Пас отдал
М. Кэш
38'
Желтая карточка
С. Соу
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лолли
23'
Желтая карточка
М. Доусон
20'
Желтая карточка
Д. Лолли
ГОЛ! 1:0!
Л. Грегори
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
3-5-1-1
1
Батлэнд
4
Мартинс-Инди
20
Картер-Викерс
12
Эдвардс
10
Инс
16
МакКлин
5
Ндиайе
25
Пауэлл
5
Этебо
6
Клукас
9
Грегори
4-2-1-3
30
Самба
2
Кэш
14
Робинсон
20
Доусон
6
Уорролл
27
Соу
26
Уотсон
12
Карвалью
10
Амеоби
11
Лолли
11
Граббан
Остались в запасе
Сток Сити
Ноттингем Форест
23
Адам Федеричи
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
4
Юри Рибейру
ЛЗ
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
4
Юри Рибейру
ЛЗ
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Сток Сити - Ноттингем Форест
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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