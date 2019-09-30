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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Ахмат
Сочи - Ахмат: обзор матча 30 сентября 2019
Сочи
30.09.2019, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
12'
А. Мостовой
73'
К. Нобоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Ахмат
Желтая карточка
Э. Набиуллин
90'
+3
Желтая карточка
А. Карапетян
87'
Замена
А. Карапетян
️️️️
К. Нобоа
84'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
А. Мостовой
79'
Желтая карточка
И. Миладинович
78'
76'
Замена
М. Гащенков
️️️️
Исмаэл
Желтая карточка
К. Нобоа
74'
ГОЛ! 2:0!
К. Нобоа
Пас отдал
А. Мостовой
73'
Замена
Д. Лагатор
️️️️
А. Померко
66'
62'
Желтая карточка
З. Нижич
58'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
А. Померко
41'
Желтая карточка
А. Мостовой
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Мостовой
Пас отдал
Н. Бурмистров
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
94
Душан Лагатор
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Джанаев
30
Кудряшов
32
Мевля
45
Миладинович
44
Калугин
20
Померко
15
Цаллагов
16
Нобоа
77
Мостовой
18
Бурмистров
91
Заболотный
3-2-4-1
1
Городов
23
Нижич
4
Анхель
13
Семенов
40
Уциев
5
Мусалов
19
Иванов
11
Исмаэл
21
Роши
88
Глушаков
7
Бериша
77
Мостовой
3
Набиуллин
3
Набиуллин
77
Мостовой
20
Померко
94
Лагатор
94
Лагатор
20
Померко
16
Нобоа
87
Карапетян
87
Карапетян
16
Нобоа
11
Исмаэл
77
Гащенков
77
Гащенков
11
Исмаэл
88
Глушаков
11
Мбенг
11
Мбенг
88
Глушаков
Остались в запасе
Сочи
Ахмат
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
59
Евгений Харин
ЛВ
42
Александр Мелихов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
7
Лечи Садулаев
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
42
Александр Мелихов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
7
Лечи Садулаев
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Сочи - Ахмат
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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