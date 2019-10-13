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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Казахстан - Бельгия
Казахстан - Бельгия: обзор матча 13 октября 2019
Казахстан
13.10.2019, воскресенье, 16:00
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 8 тур
0 : 2
Завершен
Бельгия
21'
М. Батшуайи
53'
Т. Менье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Бельгия
Желтая карточка
А. Абикен
90'
+2
Желтая карточка
А. Бейсебеков
83'
82'
Желтая карточка
А. Витсель
Желтая карточка
С. Малый
58'
53'
ГОЛ! 0:2!
Т. Менье
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
Г. Жуков
36'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Д. Прат
11'
Желтая карточка
М. Батшуайи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Дмитрий Непогодов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
20
Максим Федин
ПВ
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
16
Торган Азар
ЛВ
10
Эден Азар
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
0
Денис Мирошниченко
ПЗ
14
Юрий Перцух
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-2-2
12
Непогодов
18
Шомко
21
Бейсебеков
2
Малый
16
Суюмбаев
7
Жуков
8
Абикен
9
Исламхан
20
Федин
4-3-1-2
1
Куртуа
15
Менье
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
3
Вермален
10
Азар
6
Витсель
26
Прат
16
Азар
23
Батшуайи
14
Мертенс
Остались в запасе
Казахстан
Бельгия
1
Стас Покатилов
ВР
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
0
Денис Мирошниченко
ПЗ
14
Юрий Перцух
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
13
Матс Селс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
0
Денис Мирошниченко
ПЗ
14
Юрий Перцух
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
14
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Казахстан - Бельгия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
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