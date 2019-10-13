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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Эстония - Германия
Эстония - Германия: обзор матча 13 октября 2019
Эстония
13.10.2019, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 8 тур
0 : 3
Завершен
Германия
52'
И. Гюндоган
58'
И. Гюндоган
71'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Германия
71'
ГОЛ! 0:3!
Т. Вернер
Пас отдал
И. Гюндоган
58'
ГОЛ! 0:2!
И. Гюндоган
Пас отдал
М. Ройс
52'
ГОЛ! 0:1!
И. Гюндоган
Пас отдал
К. Хаверц
Желтая карточка
Н. Баранов
38'
Желтая карточка
С. Лемпетс
30'
14'
Красная карточка
Э. Джан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
0
Сергей Лемпетс
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
15
Рауно Саппинен
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
Главный тренер
Мартин Рейм
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
11
Марко Ройс
АП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Эстония
22
Марко Мееритс
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
11
Надим Амири
ЦП
20
Суат Сердар
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
20
Серж Гнабри
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-3
0
Лемпетс
21
Баранов
16
Тамм
20
Камс
3
Пикк
15
Саппинен
18
Метс
14
Васильев
3-2-1-2-2
1
Нойер
15
Зюле
16
Клостерманн
3
Хальстенберг
23
Джан
6
Киммих
21
Гюндоган
14
Брандт
11
Ройс
7
Хаверц
11
Вальдшмидт
Остались в запасе
Эстония
Германия
4
Маттиас Кяйт
ЦП
22
Марко Мееритс
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
11
Надим Амири
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
20
Суат Сердар
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
20
Серж Гнабри
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
4
Маттиас Кяйт
ЦП
22
Марко Мееритс
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Остались в запасе
11
Надим Амири
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
20
Суат Сердар
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
20
Серж Гнабри
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Рейм
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Эстония - Германия
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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