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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Беларусь - Нидерланды
Беларусь - Нидерланды: обзор матча 13 октября 2019
Беларусь
13.10.2019, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 8 тур
1 : 2
Завершен
Нидерланды
54'
С. Драгун
32'
Д. Вейналдум
41'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Нидерланды
Желтая карточка
Н. Наумов
90'
+1
Желтая карточка
Е. Яблонский
69'
Желтая карточка
А. Мартынович
62'
Желтая карточка
И. Стасевич
57'
ГОЛ! 1:2!
С. Драгун
Пас отдал
Д. Поляков
54'
41'
ГОЛ! 0:2!
Д. Вейналдум
Пас отдал
С. Бергвейн
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
К. Промес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
0
Олег Веретило
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
11
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
25
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Беларусь
16
Антон Чичкан
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
18
Иван Маевский
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Нидерланды
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
16
Кевин Строотман
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
4-4-1
1
Гутор
0
Веретило
14
Наумов
4
Мартынович
5
Поляков
22
Стасевич
2
Драгун
14
Яблонский
19
Ковалев
11
Лаптев
4-3-1-2
13
Силлессен
2
Велтман
6
де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
21
де Йонг
8
Вейналдум
0
ван де Бек
11
Промес
25
Бергвейн
18
Мален
Остались в запасе
Беларусь
Нидерланды
16
Антон Чичкан
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
18
Иван Маевский
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
22
Дензел Дюмфрис
ПП
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
16
Кевин Строотман
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
16
Антон Чичкан
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
18
Иван Маевский
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
22
Дензел Дюмфрис
ПП
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
16
Кевин Строотман
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Беларусь - Нидерланды
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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