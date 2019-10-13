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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Шотландия - Сан-Марино
Шотландия - Сан-Марино: обзор матча 13 октября 2019
Шотландия
13.10.2019, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 8 тур
6 : 0
Завершен
Сан-Марино
12'
Д. МакГинн
27'
Д. МакГинн
45+1'
Д. МакГинн
87'
С. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Сан-Марино
ГОЛ! 4:0!
С. Армстронг
87'
53'
Желтая карточка
А. Голинуччи
ГОЛ! 3:0!
Д. МакГинн
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Д. МакГинн
27'
Желтая карточка
С. Мактоминей
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГинн
Пас отдал
Р. Кристи
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
22
Лайам Палмер
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Райан Кристи
АП
25
Джеймс Форрест
ПВ
Сан-Марино
6
Давиде Симончини
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
8
Алекс Гасперони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
19
Лука Ченсони
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Джонни Расселл
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
2-4-2
21
МакЛафлин
3
Робертсон
5
Девлин
22
Палмер
7
МакГинн
8
МакГрегор
4
Мактоминей
11
Кристи
25
Форрест
2-5-2-2
6
Симончини
5
Бролли
19
Ченсони
22
Муларони
10
Джарди
17
Голинуччи
2
Д'Аддарио
8
Гасперони
23
Баттистини
10
Берарди
9
Нанни
Остались в запасе
Шотландия
Сан-Марино
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Джонни Расселл
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Остались в запасе
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Джонни Расселл
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Шотландия - Сан-Марино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
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