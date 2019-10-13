Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Венгрия - Азербайджан
Венгрия - Азербайджан: обзор матча 13 октября 2019
Венгрия
13.10.2019, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 8 тур
1 : 0
Завершен
Азербайджан
10'
М. Корхут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Азербайджан
90'
+5
Желтая карточка
Б. Гусейнов
90'
+3
Желтая карточка
Б. Мустафазаде
90'
+3
Желтая карточка
Г. Гараев
Желтая карточка
М. Корхут
73'
67'
Желтая карточка
Э. Исрафилов
Желтая карточка
Г. Ловренчич
25'
12'
Желтая карточка
Ш. Рахимов
ГОЛ! 1:0!
М. Корхут
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
3
Михай Корхут
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
7
Балаж Джуджак
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Азербайджан
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
0
Шахрияр Рахимов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Венгрия
13
Адам Ковачик
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
0
Давид Холман
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
0
Рашад Эюбов
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
2-2-2-2
12
Гулачи
3
Корхут
6
Орбан
20
Ковач
7
Джуджак
10
Собослаи
20
Салаи
14
Ловренчич
9
Салаи
3-1-3-2
19
Хализаде
0
Пашаев
4
Мустафазаде
2
Гараев
0
Рахимов
14
Исрафилов
20
Алмейда
18
Рамазанов
11
Шейдаев
Остались в запасе
Венгрия
Азербайджан
13
Адам Ковачик
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
0
Давид Холман
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
0
Рашад Эюбов
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Остались в запасе
13
Адам Ковачик
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
0
Давид Холман
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
0
Рашад Эюбов
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Никола Юрчевич
Статистика матча Венгрия - Азербайджан
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Новости команд
Все
Венгрия
Азербайджан
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+