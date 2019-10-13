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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Кипр - Россия
Кипр - Россия: обзор матча 13 октября 2019
Кипр
13.10.2019, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 8 тур
0 : 5
Завершен
Россия
9'
Д. Черышев
22'
М. Оздоев
79'
А. Дзюба
89'
А. Головин
90+2'
Д. Черышев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Россия
90'
+2
ГОЛ! 0:5!
Д. Черышев
Пас отдал
А. Дзюба
89'
ГОЛ! 0:4!
А. Головин
Пас отдал
А. Дзюба
Замена
Ф. Папулис
️️️️
М. Шполярич
80'
79'
ГОЛ! 0:3!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Черышев
78'
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Ионов
62'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
И. Ахметов
45'
Желтая карточка
В. Караваев
Замена
У. Пардо
️️️️
К. Панайи
40'
Травма
К. Панайи
39'
37'
Замена
В. Караваев
️️️️
С. Петров
36'
Травма
С. Петров
Замена
Маргаса
️️️️
П. Захариу
35'
Красная карточка
К. Лайфис
27'
22'
ГОЛ! 0:2!
М. Оздоев
Пас отдал
Д. Черышев
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Черышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
4
Николас Иоанну
ЛЗ
19
Константинос Лайфис
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ПЗ
13
Яннис Кости
ЛП
16
Матия Шполярич
ОП
6
Михалис Иоанну
ЦП
18
Костакис Артиматас
ПП
8
Янис Кусулос
ПП
7
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Россия
1
Гилерме
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
14
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
17
Александр Головин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Кипр
12
Урко Пардо
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
17
Маргаса
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
21
Гиоргос Папагеоргиу
ЦП
11
Энтони Георгиу
ЦП
14
Константинос Минтиккис
ЦФ
15
Фотис Папулис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Россия
16
Сослан Джанаев
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Далер Кузяев
ЦП
11
Павел Могилевец
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-4-1
1
Панайи
4
Иоанну
19
Лайфис
23
Кириаку
4
Меркис
16
Шполярич
13
Кости
18
Артиматас
6
Иоанну
8
Кусулос
7
Захариу
4-2-3-1
1
Гилерме
23
Петров
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
14
Ахметов
7
Оздоев
20
Ионов
17
Головин
6
Черышев
22
Дзюба
1
Панайи
12
Пардо
12
Пардо
1
Панайи
7
Захариу
17
Маргаса
17
Маргаса
7
Захариу
16
Шполярич
15
Папулис
15
Папулис
16
Шполярич
23
Петров
4
Караваев
4
Караваев
23
Петров
14
Ахметов
23
Кузяев
23
Кузяев
14
Ахметов
20
Ионов
17
Бакаев
17
Бакаев
20
Ионов
Остались в запасе
Кипр
Россия
21
Гиоргос Папагеоргиу
ЦП
14
Константинос Минтиккис
ЦФ
2
Андреас Каро
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
22
Неофитос Михаил
ВР
11
Энтони Георгиу
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
16
Сослан Джанаев
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
21
Гиоргос Папагеоргиу
ЦП
14
Константинос Минтиккис
ЦФ
2
Андреас Каро
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
22
Неофитос Михаил
ВР
11
Энтони Георгиу
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Остались в запасе
16
Сослан Джанаев
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Максим Беляев
ЦЗ
3
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Кипр - Россия
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
Первый канал
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