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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словения - Австрия
Словения - Австрия: обзор матча 13 октября 2019
Словения
13.10.2019, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 8 тур
0 : 1
Завершен
Австрия
21'
С. Пош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Австрия
90'
Желтая карточка
М. Забитцер
Красная карточка
Д. Попович
89'
88'
Желтая карточка
К. Лаймер
64'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
Желтая карточка
Р. Безьяк
57'
36'
Желтая карточка
А. Ульмер
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Пош
Пас отдал
В. Лазаро
Желтая карточка
А. Струна
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
0
Альяж Струна
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Ясмин Куртич
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Австрия
13
Чикан Станкович
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Словения
16
Нейц Видмар
ВР
12
Вид Белец
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Жан Маер
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
0
Денис Попович
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Австрия
12
Павао Перван
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
17
Луис Шауб
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
4-2-1-3
1
Облак
0
Струна
17
Мевля
3
Балковец
20
Стоянович
14
Куртич
21
Крхин
7
Вербич
9
Шпорар
7
Иличич
0
Безьяк
3-3-3-1
13
Станкович
4
Хинтереггер
3
Драгович
5
Пош
22
Лазаро
14
Баумгартлингер
2
Ульмер
20
Лаймер
9
Забитцер
6
Илсанкер
11
Грегоритч
Остались в запасе
Словения
Австрия
16
Нейц Видмар
ВР
12
Вид Белец
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Жан Маер
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
0
Денис Попович
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
17
Луис Шауб
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
16
Нейц Видмар
ВР
12
Вид Белец
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Жан Маер
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
0
Денис Попович
ЦП
23
Тим Матавж
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
17
Флориан Кайнц
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
17
Луис Шауб
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Словения - Австрия
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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