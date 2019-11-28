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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Лудогорец
ЦСКА - Лудогорец: обзор матча 28 ноября 2019
ЦСКА
28.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа H, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лудогорец
75'
Ф. Чалов
66'
К. Кешеру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Лудогорец
87'
Замена
Я. Сверчок
️️️️
К. Кешеру
81'
Замена
М. Чибота
️️️️
Вандерсон
80'
Желтая карточка
Анисе
Замена
Я. Бийол
️️️️
В. Карпов
76'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
И. Ахметов
75'
75'
Замена
С. Дьяков
️️️️
Марселиньо
66'
ГОЛ! 0:1!
К. Кешеру
Пас отдал
Вандерсон
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Сигурдссон
64'
Желтая карточка
Ф. Чалов
59'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
К. Кучаев
54'
35'
Желтая карточка
К. Кешеру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
25
Стефан Баджи
ОП
12
Анисе
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЛФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Лудогорец
33
Ренан
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
18
Светослав Дьяков
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
78
Дивеев
62
Карпов
32
Магнуссон
6
Фернандес
18
Кучаев
8
Бистрович
10
Обляков
10
Сигурдссон
10
Влашич
63
Чалов
4-1-2-1-2
23
Илиев
40
Сисиньо
5
Терзиев
13
Григоре
3
Недялков
25
Баджи
12
Анисе
84
Марселиньо
88
Вандерсон
13
Кешеру
9
Лукоки
62
Карпов
15
Бийол
15
Бийол
62
Карпов
18
Кучаев
66
Дзагоев
66
Дзагоев
18
Кучаев
10
Сигурдссон
97
Ахметов
97
Ахметов
10
Сигурдссон
88
Вандерсон
13
Чибота
13
Чибота
88
Вандерсон
84
Марселиньо
18
Дьяков
18
Дьяков
84
Марселиньо
13
Кешеру
10
Сверчок
10
Сверчок
13
Кешеру
Остались в запасе
ЦСКА
Лудогорец
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
32
Джордан Икоко
ПЗ
33
Ренан
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
10
Дан Битон
ЦП
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
33
Ренан
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
10
Дан Битон
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча ЦСКА - Лудогорец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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