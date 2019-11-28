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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Динамо К
Мальме - Динамо К: обзор матча 28 ноября 2019
Мальме
28.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 5 тур
4 : 3
Завершен
Динамо К
2'
Р. Бенгтссон
48'
М. Розенберг
57'
Э. Ракип
90+6'
М. Розенберг
18'
В. Миколенко
39'
В. Цыганков
77'
Б. Вербич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Динамо К
ГОЛ! 4:3!
М. Розенберг
Пас отдал
Ж. Инге Бергет
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
А. Беседин
90'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
77'
ГОЛ! 3:3!
Б. Вербич
Пас отдал
В. Цыганков
Желтая карточка
Ф. Бачиру
76'
70'
Желтая карточка
Б. Вербич
Желтая карточка
Э. Ракип
67'
65'
Вторая желтая
С. Сидорчук
ГОЛ! 3:2!
Э. Ракип
Пас отдал
С. Рикс
57'
ГОЛ! 2:2!
М. Розенберг
Пас отдал
А. Ингви Траустасон
48'
39'
ГОЛ! 1:2!
В. Цыганков
Пас отдал
В. Буяльский
36'
Желтая карточка
С. Сидорчук
23'
Желтая карточка
А. Шабанов
20'
Желтая карточка
В. Шепелев
18'
ГОЛ! 1:1!
В. Миколенко
Пас отдал
В. Буяльский
ГОЛ! 1:0!
Р. Бенгтссон
Пас отдал
Ж. Инге Бергет
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Мальме
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Фран Соль
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
4-4-2
27
Далин
20
Бенгтссон
64
Ларссон
4
Нильсен
4
Сафари
8
Бонке
5
Рикс
9
Траустасон
19
Бачиру
14
Бергет
9
Розенберг
3-4-2-1
1
Бущан
94
Кедзиора
4
Кадар
16
Миколенко
8
Сидорчук
31
Шабанов
19
Шепелев
29
Буяльский
11
Цыганков
7
Вербич
41
Беседин
Остались в запасе
Мальме
Динамо К
2
Феликс Беймо
ПЗ
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Фран Соль
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
2
Феликс Беймо
ПЗ
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Остались в запасе
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Фран Соль
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Мальме - Динамо К
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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