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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Манчестер Юнайтед
Астана - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 ноября 2019
Астана
28.11.2019, четверг, 18:50
Лига Европы, группа L, 5 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
55'
Д. Шомко
10'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Д. Шомко
83'
Желтая карточка
А. Бейсебеков
81'
Желтая карточка
Ю. Логвиненко
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шомко
Пас отдал
Р. Муртазаев
55'
Желтая карточка
Р. Мар Сигурйонссон
39'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лингард
Пас отдал
Л. Шоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Астана
35
Александр Мокин
ВР
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
21
Мади Жакипбаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
4-4-1-1
1
Ерич
77
Шомко
15
Бейсебеков
44
Постников
2
Рукавина
7
Муртазаев
16
Мар Сигурйонссон
27
Логвиненко
18
Маевский
7
Ротариу
91
Хижниченко
2-1-2-2
13
Грант
4
Туанзебе
23
Шоу
37
Гарнер
11
Гринвуд
7
Гомес
19
Чон
77
Лингард
Остались в запасе
Астана
Манчестер Юнайтед
21
Мади Жакипбаев
ЦП
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
35
Александр Мокин
ВР
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
21
Мади Жакипбаев
ЦП
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
35
Александр Мокин
ВР
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Астана - Манчестер Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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