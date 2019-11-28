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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Ботафого
Шапекоэнсе - Ботафого: обзор матча 28 ноября 2019
Шапекоэнсе
28.11.2019, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Ботафого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шапекоэнсе - Ботафого
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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Шапекоэнсе
Ботафого
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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