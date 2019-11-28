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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсберг - Боруссия М
Вольфсберг - Боруссия М: обзор матча 28 ноября 2019
Вольфсберг
28.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 5 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
60'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Боруссия М
60'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
О. Вендт
Начало матча
Статистика матча Вольфсберг - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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