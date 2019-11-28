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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Айнтрахт
Арсенал - Айнтрахт: обзор матча 28 ноября 2019
Арсенал
28.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 5 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
45+1'
П. Обамеянг
55'
Д. Камада
64'
Д. Камада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Айнтрахт
90'
+2
Желтая карточка
Г. Пасьенса
Желтая карточка
М. Гендузи
90'
+2
Желтая карточка
Г. Джака
87'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
74'
64'
ГОЛ! 1:2!
Д. Камада
59'
Желтая карточка
Д. Абрахам
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Камада
Пас отдал
Д. Да Коста
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мартинелли
45'
+1
Желтая карточка
Г. Мартинелли
34'
21'
Желтая карточка
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Мартинес
12
Чамберс
4
Луис
19
Папастатопулос
63
Тирни
34
Джака
13
Мустафи
28
Уиллок
7
Мартинелли
7
Сака
7
Обамеянг
4-2-2-2
1
Реннов
21
Да Коста
13
Хинтереггер
19
Абрахам
20
Хасебе
6
Фернандес
97
Соу
18
Камада
18
Костич
9
Пасьенса
19
Силва
Остались в запасе
Арсенал
Айнтрахт
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Бернд Лено
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
37
Ян Циммерманн
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Бернд Лено
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Арсенал - Айнтрахт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
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Арсенал
Айнтрахт
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