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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Хетафе
Трабзонспор - Хетафе: обзор матча 28 ноября 2019
Трабзонспор
28.11.2019, четверг, 18:50
Лига Европы, группа C, 5 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
50'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Хетафе
90'
Желтая карточка
М. Кукурелья
75'
Желтая карточка
А. Ньом
64'
Желтая карточка
Ф. Файр
50'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
Р. Кенеди
Желтая карточка
М. Хосейни
17'
Начало матча
Статистика матча Трабзонспор - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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