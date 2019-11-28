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Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Партизан
АЗ Алкмаар - Партизан: обзор матча 28 ноября 2019
АЗ Алкмаар
28.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа L, 5 тур
2 : 2
Завершен
Партизан
16'
Т. Асано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Партизан
Желтая карточка
М. Бизот
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Р. Брежанчич
90'
Желтая карточка
Б. Натхо
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
85'
77'
Желтая карточка
В. Стойкович
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Асано
Пас отдал
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
14
Саша Зделар
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
АЗ Алкмаар
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
1-3
40
Бизот
4
Хацидиакос
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
де Вит
1-1-2-1
88
Стойкович
14
Зделар
10
Натхо
18
Тошич
29
Асано
6
Садик
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Партизан
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
31
Филип Кляич
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
Главный тренер
Зоран Милинкович
Остались в запасе
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
31
Филип Кляич
ВР
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Зоран Милинкович
Статистика матча АЗ Алкмаар - Партизан
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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