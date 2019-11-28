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Лига Европы 2026/2027
Брага - Вулверхэмптон
Брага - Вулверхэмптон: обзор матча 28 ноября 2019
Брага
28.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа K, 5 тур
3 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
6'
А. Орта
79'
Франсержио
14'
Р. Хименес
34'
М. Доэрти
35'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Вулверхэмптон
84'
Желтая карточка
Л. Дендокер
ГОЛ! 2:3!
Франсержио
Пас отдал
Н. Секейра
79'
68'
Желтая карточка
Р. Хименес
35'
ГОЛ! 1:3!
А. Траоре
Пас отдал
Р. Хименес
34'
ГОЛ! 1:2!
М. Доэрти
Пас отдал
Р. Хименес
14'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хименес
Пас отдал
Х. Кастро
ГОЛ! 1:0!
А. Орта
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
2
Бруно Виана
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брага
1
Матеус
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
7
Педру Нету
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-1-2-1-1
2
Виана
13
Уоллес
6
Секейра
47
Эшгайю
6
Палинья
6
Орта
15
Франсержио
21
Орта
26
Паулинью
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
15
Коди
2
Доэрти
29
Сайсс
17
Кастро
21
Невеш
8
Моутинью
18
Дендокер
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
Остались в запасе
Брага
Вулверхэмптон
1
Матеус
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
7
Педру Нету
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
7
Педру Нету
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Брага - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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