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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Рейнджерс
Фейеноорд - Рейнджерс: обзор матча 28 ноября 2019
Фейеноорд
28.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа G, 5 тур
2 : 2
Завершен
Рейнджерс
33'
Й. Торнстра
53'
А. Морелос
65'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Рейнджерс
70'
Желтая карточка
Р. Джек
65'
ГОЛ! 1:2!
А. Морелос
Пас отдал
Б. Баришич
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Морелос
Пас отдал
Р. Кент
ГОЛ! 1:0!
Й. Торнстра
Пас отдал
С. Ларссон
33'
16'
Желтая карточка
Г. Камара
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Фейеноорд
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
1-2-1-1
22
Марсман
31
Боттегин
8
Фер
21
Торнстра
23
Бергейс
8
Ларссон
4-4-1-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Баришич
18
Камара
10
Дэвис
8
Джек
9
Ожо
77
Кент
9
Морелос
Остались в запасе
Фейеноорд
Рейнджерс
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Фейеноорд - Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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