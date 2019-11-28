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Расписание матчей
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Сент-Этьен - Гент
Сент-Этьен - Гент: обзор матча 28 ноября 2019
Сент-Этьен
28.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 5 тур
0 : 0
Завершен
Гент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Гент
Желтая карточка
М. Камара
79'
76'
Вторая желтая
М. Нгаду-Нгаджуй
64'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Франк Онора
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Гент
1
Томас Камински
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Билаль Бенхедим
АП
9
Роберт Берич
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
21
Нана Асаре
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
2-2-1-3-1
16
Руффье
15
Колоджейчак
24
Перрен
6
М'Вила
14
Аолу
45
Камара
99
Буанга
10
Будебуз
9
Онора
99
Диони
4-1-2-2
1
Камински
32
Нгаду-Нгаджуй
5
Мохаммади
32
Пластун
23
Лустиг
42
Овусу
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
9
Яремчук
29
Депуатр
Остались в запасе
Сент-Этьен
Гент
10
Билаль Бенхедим
АП
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
21
Нана Асаре
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
10
Билаль Бенхедим
АП
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
26
Колин Коосеманс
ВР
21
Нана Асаре
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Сент-Этьен - Гент
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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