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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Ренн
Селтик - Ренн: обзор матча 28 ноября 2019
Селтик
28.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 5 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
22'
Л. Морган
45+1'
Р. Кристи
74'
М. Джонстон
89'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Ренн
89'
ГОЛ! 3:1!
А. Эну
Пас отдал
Ф. Мауасса
Желтая карточка
Г. Тэйлор
83'
77'
Желтая карточка
Б. Бурижо
ГОЛ! 3:0!
М. Джонстон
Пас отдал
О. Нтчам
74'
61'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
Желтая карточка
С. Браун
55'
ГОЛ! 2:0!
Р. Кристи
Пас отдал
С. Браун
45'
+1
Желтая карточка
Р. Кристи
36'
ГОЛ! 1:0!
Л. Морган
Пас отдал
Д. Форрест
22'
10'
Желтая карточка
Джордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Нил Леннон
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-4-2
17
Форстер
32
Тэйлор
20
Айер
6
Жульен
26
Бауэр
10
Нтчам
42
МакГрегор
90
Морган
8
Браун
10
Кристи
49
Форрест
3-2-3-1
16
Менди
23
Наньон
5
Ньямси
27
Мауасса
27
Бурижо
17
Леа Силики
20
дель Кастильо
99
Гитан
29
Тайт
9
Джордан
Остались в запасе
Селтик
Ренн
1
Крейг Гордон
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Селтик - Ренн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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