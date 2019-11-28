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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - ПСВ
Спортинг - ПСВ: обзор матча 28 ноября 2019
Спортинг
28.11.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 5 тур
4 : 0
Завершен
ПСВ
9'
Л. Феллипе
16'
Б. Фернандеш
43'
Ж. Матье
64'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - ПСВ
Желтая карточка
Т. Илори
84'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Б. Фернандеш
64'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Матье
Пас отдал
Б. Фернандеш
43'
Желтая карточка
Я. Боласи
34'
32'
Желтая карточка
П. Росарио
Желтая карточка
Б. Фернандеш
22'
ГОЛ! 2:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Вендел
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Феллипе
Пас отдал
Б. Фернандеш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
ПСВ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Спортинг
26
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
9
Педру Мендеш
ЦФ
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
26
Гастон Перейро
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-1-2-1-2
81
Максимиану
21
Акунья
22
Матье
4
Илори
19
Розье
8
Думбия
8
Вендел
11
Боласи
8
Фернандеш
27
Феллипе
10
Вьетто
2-2-3-1-2
32
Баумгартль
24
Виргевер
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
23
Садилек
52
Ихаттарен
77
Брума
34
Бергвейн
14
Мален
Остались в запасе
Спортинг
ПСВ
9
Педру Мендеш
ЦФ
64
Рафаэл Камашу
ПВ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Леонел Понтеш
18
Коди Гакпо
ЛВ
41
Йерун Зут
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
9
Педру Мендеш
ЦФ
64
Рафаэл Камашу
ПВ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
18
Коди Гакпо
ЛВ
41
Йерун Зут
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Спортинг - ПСВ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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