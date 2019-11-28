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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Слован
Бешикташ - Слован: обзор матча 28 ноября 2019
Бешикташ
28.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа K, 5 тур
2 : 1
Завершен
Слован
75'
Э. Роко
90+2'
А. Льяич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Слован
Желтая карточка
А. Льяич
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Льяич
90'
+2
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
82'
78'
Желтая карточка
И. Рабиу
Желтая карточка
Г. Генюл
75'
ГОЛ! 1:0!
Э. Роко
Пас отдал
Д. Н'Куду
75'
Желтая карточка
Д. Эркин
63'
61'
Желтая карточка
Д. Холман
Желтая карточка
Н. Уйсал
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Слован
29
Василь Божиков
ЦЗ
8
Давид Холман
ЦП
11
Моха
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Слован
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
4-3-1
1
Кариус
88
Эркин
3
Роко
5
Ребошу
21
Вида
20
Уйсал
15
Озякуп
6
Эль-Ненни
5
Диаби
1-3-1
29
Божиков
8
Холман
11
Моха
10
Рабиу
99
Шпорар
Остались в запасе
Бешикташ
Слован
97
Утку Ювакуран
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Франтишек Штрака
Статистика матча Бешикташ - Слован
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Слован
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Информация о матче
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