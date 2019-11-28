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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Порту
Янг Бойз - Порту: обзор матча 28 ноября 2019
Янг Бойз
28.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа G, 5 тур
1 : 2
Завершен
Порту
6'
К. Фасснахт
76'
В. Абубакар
79'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Порту
88'
Желтая карточка
А. Теллес
79'
Желтая карточка
В. Абубакар
79'
ГОЛ! 1:2!
В. Абубакар
Пас отдал
М. Марега
76'
ГОЛ! 1:1!
В. Абубакар
Пас отдал
М. Марега
8'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
ГОЛ! 1:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
У. Гарсия
6'
Желтая карточка
М. Нгамале
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Порту
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Порту
2
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
4-2-1-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
28
Лустенбергер
4
Соренсен
17
Джанко
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
27
Ассале
17
Нсаме
4-1-3-1
5
Маркано
3
Пепе
99
Мбемба
13
Теллес
2
Перейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Абубакар
Остались в запасе
Янг Бойз
Порту
35
Кристофер Мартинс
ОП
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
2
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
35
Кристофер Мартинс
ОП
1
Марко Вельфли
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Остались в запасе
2
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Янг Бойз - Порту
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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