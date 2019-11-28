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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Александрия - Вольфсбург
Александрия - Вольфсбург: обзор матча 28 ноября 2019
Александрия
28.11.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 5 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
45+1'
В. Вегхорст (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Вольфсбург
88'
Желтая карточка
Вилльям
Желтая карточка
Д. Безбородько
71'
69'
Желтая карточка
Д. Руссийон
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Вегхорст
Желтая карточка
П. Пашаев
45'
19'
Желтая карточка
Д. Брума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Владимир Шаран
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Александрия
26
Антон Шендрик
ЦЗ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
4-2-1
79
Панькив
7
Лучкевич
4
Дубра
20
Пашаев
15
Запорожан
44
Банада
24
Гречишкин
6
Ковалец
3-3-1-1-2
1
Кастелс
25
Брукс
25
Брума
32
Тиссеран
12
Вилльям
23
Гилявоги
21
Руссийон
27
Арнольд
27
Са
9
Вегхорст
14
Мехмеди
Остались в запасе
Александрия
Вольфсбург
26
Антон Шендрик
ЦЗ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
26
Антон Шендрик
ЦЗ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Александрия - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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