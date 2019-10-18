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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Локомотив
Ахмат - Локомотив: обзор матча 18 октября 2019
Ахмат
18.10.2019, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив
23'
А. Коломейцев
86'
Ж. Мариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Локомотив
Желтая карточка
Р. Уциев
89'
88'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Ж. Мариу
86'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Мариу
Пас отдал
Д. Живоглядов
80'
Желтая карточка
Д. Куликов
Замена
А. Швец
️️️️
Д. Глушаков
77'
Желтая карточка
Е. Харин
74'
Замена
Е. Харин
️️️️
М. Мусалов
53'
Замена
К. Михаляк
️️️️
О. Роши
46'
40'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
32'
Замена
Д. Куликов
️️️️
Л. Джорджевич
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Коломейцев
Пас отдал
Л. Джорджевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
26
Мурило Серкейра
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
4-4-1-1
1
Городов
5
Мусалов
23
Нижич
13
Семенов
40
Уциев
88
Глушаков
21
Роши
11
Исмаэл
19
Иванов
7
Бериша
11
Мбенг
4-1-2-1-2
1
Гилерме
27
Живоглядов
27
Магкеев
14
Чорлука
30
Идову
26
Серкейра
23
Мариу
18
Коломейцев
59
Миранчук
19
Джорджевич
24
Эдер
5
Мусалов
59
Харин
59
Харин
5
Мусалов
88
Глушаков
0
Швец
0
Швец
88
Глушаков
21
Роши
77
Михаляк
77
Михаляк
21
Роши
23
Мариу
8
Тугарев
8
Тугарев
23
Мариу
19
Джорджевич
25
Куликов
25
Куликов
19
Джорджевич
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
42
Александр Мелихов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ахмат - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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