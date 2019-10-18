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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - ПСЖ
Ницца - ПСЖ: обзор матча 18 октября 2019
Ницца
18.10.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 4
Завершен
ПСЖ
67'
И. Ганаго
15'
А. Ди Мария
21'
А. Ди Мария
88'
К. Мбаппе
90+1'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - ПСЖ
Желтая карточка
Данте
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
М. Икарди
Пас отдал
К. Мбаппе
Замена
М. Маолида
️️️️
К. Дольберг
90'
88'
ГОЛ! 1:3!
К. Мбаппе
86'
Желтая карточка
П. Кимпембе
83'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
П. Сарабия
Замена
А. Тамез
️️️️
И. Ганаго
80'
Красная карточка
К. Эрейе
77'
Вторая желтая
В. Сиприен
74'
72'
Желтая карточка
Л. Курзава
Замена
А. Пельмар
️️️️
Данило
71'
ГОЛ! 1:2!
И. Ганаго
Пас отдал
К. Дольберг
67'
62'
Замена
Л. Курзава
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
46'
Замена
Маркиньос
️️️️
Т. Силва
Желтая карточка
В. Сиприен
24'
21'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Т. Менье
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
М. Икарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
61
Адриен Тамез
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-1-2-1-2
44
Бенитес
5
Сарр
4
Данте
29
Эрейе
13
Бюрнер
15
Данило
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
20
Клод-Морис
9
Дольберг
37
Ганаго
4-1-1-2-2
1
Навас
12
Менье
3
Силва
22
Диалло
3
Кимпембе
5
Паредес
21
Эррера
7
Сарабия
11
Ди Мария
13
Чупо-Мотинг
9
Икарди
9
Дольберг
9
Маолида
9
Маолида
9
Дольберг
15
Данило
3
Пельмар
3
Пельмар
15
Данило
37
Ганаго
61
Тамез
61
Тамез
37
Ганаго
13
Чупо-Мотинг
3
Курзава
3
Курзава
13
Чупо-Мотинг
3
Силва
5
Маркиньос
5
Маркиньос
3
Силва
7
Сарабия
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Сарабия
Остались в запасе
Ницца
ПСЖ
19
Бассем Срарфи
ПВ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
15
Серхио Рико
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ницца - ПСЖ
2
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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