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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 18 октября 2019
Айнтрахт
18.10.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Байер
4'
Г. Пасьенса
17'
Г. Пасьенса (П)
80'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Байер
ГОЛ! 3:0!
Б. Дост
Пас отдал
Ф. Костич
80'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
44'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Пасьенса
17'
16'
Желтая карточка
А. Драгович
ГОЛ! 1:0!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Д. Да Коста
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
4-3-1-2
1
Реннов
6
Туре
20
Хасебе
13
Хинтереггер
21
Да Коста
17
Роде
97
Соу
6
Фернандес
18
Костич
9
Пасьенса
12
Дост
4-1-2-3
1
Градецки
8
Вайзер
15
Драгович
5
Бендер
18
Венделл
14
Баумгартлингер
10
Амири
26
Демирбай
27
Аларио
29
Хаверц
31
Фолланд
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
18
Даичи Камада
АП
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Айнтрахт - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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