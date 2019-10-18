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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Осасуна
Гранада - Осасуна: обзор матча 18 октября 2019
Гранада
18.10.2019, пятница, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
38'
Д. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Осасуна
90'
+2
Вторая желтая
Ф. Мерида
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Мерида
90'
Желтая карточка
Х. Монкайола
78'
Желтая карточка
А. Эрнандес
54'
Желтая карточка
Ойер
40'
Желтая карточка
Л. Авила
ГОЛ! 1:0!
Д. Дуарте
Пас отдал
А. Вадильо
38'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
27'
25'
Желтая карточка
Брэндон
12'
Желтая карточка
П. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
23
Брэндон
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
23
Луис Переа
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
15
Мартинес
16
Диас
25
Гоналон
21
Эррера
14
Вадильо
7
Пуэртас
9
Сольдадо
14
Фернандес Луна
4-1-2-1-2
23
Рубен
14
Ронкалья
22
Видаль
15
Эрнандес
2
Эступиньян
6
Ойер
5
Брашанац
7
Монкайола
10
Торрес
6
Авила
23
Брэндон
Остались в запасе
Гранада
Осасуна
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
23
Луис Переа
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
23
Луис Переа
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Гранада - Осасуна
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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