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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Марсель
Дижон - Марсель: обзор матча 24 сентября 2019
Дижон
24.09.2019, вторник, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Марсель
Желтая карточка
М. Перейра
90'
+1
76'
Желтая карточка
В. Жермен
74'
Желтая карточка
М. Сансон
71'
Желтая карточка
Л. Перрен
Желтая карточка
Х. Мендиль
69'
Желтая карточка
М. Шуиар
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
28
Бриан Сумаре
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
28
Неманья Радоньич
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
4-3-2-1
1
Гомис
37
Мендиль
21
Агер
5
Экюэль-Манга
26
Чафик
28
Сумаре
20
Амалфитано
22
Ндонг
8
Шуиар
17
Бальде
11
Таварес
3-2-3-2
30
Манданда
70
Сарр
5
Перрен
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
23
Амави
8
Сансон
8
Строотман
20
Лопес
9
Бенедетто
98
Жермен
Остались в запасе
Дижон
Марсель
23
Матеус Перейра
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Дижон - Марсель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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