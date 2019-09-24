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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 24 сентября 2019
Барселона
24.09.2019, вторник, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
6'
А. Гризманн
15'
Артур
44'
С. Касорла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вильярреал
Желтая карточка
С. Бускетс
90'
Желтая карточка
Х. Фирпо
82'
81'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
А. Фати
️️️️
Л. Суарес
78'
77'
Замена
К. Бакка
️️️️
С. Касорла
72'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
68'
Замена
М. Гомес
️️️️
Ж. Морено
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
С. Роберто
63'
57'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Х. Онтиверос
Желтая карточка
А. Гризманн
47'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Л. Месси
46'
44'
ГОЛ! 2:1!
С. Касорла
Пас отдал
В. Иборра
Желтая карточка
С. Роберто
26'
ГОЛ! 2:0!
Артур
Пас отдал
С. Бускетс
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Л. Месси
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Барселона
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-3-1-2
1
тер Стеген
23
Фирпо
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
6
Роберто
6
Артур
5
Бускетс
10
Месси
7
Гризманн
9
Суарес
4-3-2-1
1
Асенхо
7
Пенья
14
Торрес
39
Альбиоль
6
Кинтилья
99
Ангисса
10
Иборра
8
Касорла
21
Чуквуэзе
10
Онтиверос
7
Морено
9
Суарес
31
Фати
31
Фати
9
Суарес
6
Роберто
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Роберто
10
Месси
10
Дембеле
10
Дембеле
10
Месси
7
Морено
16
Гомес
16
Гомес
7
Морено
10
Онтиверос
9
Экамби
9
Экамби
10
Онтиверос
8
Касорла
70
Бакка
70
Бакка
8
Касорла
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Барселона - Вильярреал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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