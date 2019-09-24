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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лутон Таун - Лестер
Лутон Таун - Лестер: обзор матча 24 сентября 2019
Лутон Таун
24.09.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лутон Таун - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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