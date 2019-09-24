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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ницца
Монако - Ницца: обзор матча 24 сентября 2019
Монако
24.09.2019, вторник, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 1
Завершен
Ницца
29'
А. Головин
74'
А. Головин
80'
В. Бен-Йеддер
54'
П. Бюрнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ницца
Замена
А. Силва
️️️️
С. Фабрегас
88'
87'
Желтая карточка
А. Пельмар
ГОЛ! 3:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
А. Головин
80'
78'
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
М. Сарр
ГОЛ! 2:1!
А. Головин
Пас отдал
И. Слимани
74'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
65'
64'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Унас
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Ж. Огустен
61'
54'
ГОЛ! 1:1!
П. Бюрнер
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Ж. Диаш
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Головин
Пас отдал
С. Фабрегас
29'
26'
Желтая карточка
С. Н'Соки
24'
Желтая карточка
К. Дольберг
Желтая карточка
Ж. Мартинш
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-1-1-3-2
23
Леком
5
Бадьяшиль
21
Жемерсон
3
Марипан
8
Бакайоко
4
Фабрегас
23
Диаш
10
Головин
10
Мартинш
97
Огустен
19
Слимани
3-2-2-2-1
44
Бенитес
34
Н'Соки
3
Пельмар
5
Сарр
13
Бюрнер
20
Аталь
25
Сиприен
61
Тамез
96
Унас
20
Клод-Морис
9
Дольберг
23
Диаш
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
23
Диаш
4
Фабрегас
15
Силва
15
Силва
4
Фабрегас
97
Огустен
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
97
Огустен
5
Сарр
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
5
Сарр
96
Унас
37
Ганаго
37
Ганаго
96
Унас
Остались в запасе
Монако
Ницца
7
Анри Оникуру
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
15
Данило
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
7
Анри Оникуру
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
15
Данило
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Монако - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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