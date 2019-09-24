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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Престон - Манчестер Сити
Престон - Манчестер Сити: обзор матча 24 сентября 2019
Престон
24.09.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Престон - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
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- : -
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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21.11.2026
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