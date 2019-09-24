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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Удинезе
Верона - Удинезе: обзор матча 24 сентября 2019
Верона
24.09.2019, вторник, 20:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Удинезе
90'
+1
Желтая карточка
Р. Бекао
Замена
Л. Витале
️️️️
Д. Лазович
83'
82'
Желтая карточка
Уолес
78'
Замена
Н. Опоку
️️️️
К. Сема
70'
Замена
Уолес
️️️️
А. Барак
65'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
К. Ласанья
Замена
В. Верре
️️️️
М. Дзакканьи
61'
60'
Желтая карточка
М. Яяло
42'
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
Замена
М. Степински
️️️️
С. Ди Кармине
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
33
Самир
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
18
Мато Яяло
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Верона
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
29
Любомир Тупта
ЛВ
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-3-1-2
16
Сильвестри
13
Ррахмани
27
Давидович
22
Гюнтер
19
Фараони
44
Велозу
32
Пессина
4
Амрабат
10
Дзакканьи
11
Ди Кармине
88
Лазович
3-5-1-1
1
Муссо
33
Самир
5
Троост-Эконг
50
Бекао
18
Яяло
17
Стригер Ларсен
42
Фофана
8
Мандрагора
12
Сема
72
Барак
15
Ласанья
88
Лазович
3
Витале
3
Витале
88
Лазович
10
Дзакканьи
26
Верре
26
Верре
10
Дзакканьи
11
Ди Кармине
14
Степински
14
Степински
11
Ди Кармине
12
Сема
3
Опоку
3
Опоку
12
Сема
72
Барак
15
Уолес
15
Уолес
72
Барак
15
Ласанья
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
15
Ласанья
Остались в запасе
Верона
Удинезе
29
Любомир Тупта
ЛВ
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
29
Любомир Тупта
ЛВ
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Верона - Удинезе
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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