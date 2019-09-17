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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - РБ Лейпциг
Бенфика - РБ Лейпциг: обзор матча 17 сентября 2019
Бенфика
17.09.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
84'
Х. Сеферович
69'
Т. Вернер
79'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - РБ Лейпциг
88'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Э. Форсберг
ГОЛ! 1:2!
Х. Сеферович
Пас отдал
Рафа
84'
83'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
М. Хальстенберг
79'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Забитцер
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Ф. Серви
76'
Замена
Рафа
️️️️
Пицци
76'
70'
Желтая карточка
А. Айдара
69'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Поульсен
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Жота
67'
Желтая карточка
Жота
62'
57'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
39'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
7
Жота
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
7
Кайо
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-2-2-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
4
Ферру
3
Диаш
15
Тавареш
15
Фейса
49
Таарабт
7
Жота
21
Пицци
9
де Томас
10
Серви
4-3-1-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
4
Орбан
16
Конате
23
Хальстенберг
20
Забитцер
6
Демме
27
Лаймер
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
7
Жота
20
Тавареш
20
Тавареш
7
Жота
10
Серви
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Серви
21
Пицци
27
Рафа
27
Рафа
21
Пицци
10
Форсберг
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Форсберг
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
Остались в запасе
Бенфика
РБ Лейпциг
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Иван Злобин
ВР
33
Жардел
ЦЗ
7
Кайо
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
1
Иван Злобин
ВР
33
Жардел
ЦЗ
7
Кайо
ЦП
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Бенфика - РБ Лейпциг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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