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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Лилль
Аякс - Лилль: обзор матча 17 сентября 2019
Аякс
17.09.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
3 : 0
Завершен
Лилль
18'
К. Промес
50'
Э. Альварес
62'
Н. Тальяфико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Лилль
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Л. Мартинес
88'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Д. Нерес
83'
77'
Замена
Шека
️️️️
Б. Сумаре
Замена
Н. Ланг
️️️️
Х. Зиеш
77'
64'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Р. Саншеш
63'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
ГОЛ! 3:0!
Н. Тальяфико
Пас отдал
Х. Зиеш
62'
ГОЛ! 2:0!
Э. Альварес
Пас отдал
Д. Нерес
50'
Желтая карточка
А. Онана
39'
39'
Желтая карточка
Р. Саншеш
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Н. Тальяфико
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-3-1-3
24
Онана
3
Тальяфико
6
Мартинес
34
Велтман
17
Блинд
4
Альварес
8
Дест
22
Зиеш
10
Промес
10
Тадич
7
Нерес
4-1-2-2-1
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
6
Габриэль
6
Брадарич
34
Сумаре
21
Андре
8
Саншеш
93
Иконе
19
Бамба
45
Осимхен
6
Мартинес
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
6
Мартинес
22
Зиеш
70
Ланг
70
Ланг
22
Зиеш
7
Нерес
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
7
Нерес
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
34
Сумаре
8
Шека
8
Шека
34
Сумаре
8
Саншеш
7
Араухо
7
Араухо
8
Саншеш
Остались в запасе
Аякс
Лилль
14
Бруну Варела
ВР
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аякс - Лилль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Арена
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