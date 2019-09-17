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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Барселона
Боруссия Д - Барселона: обзор матча 17 сентября 2019
Боруссия Д
17.09.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Барселона
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
П. Алькасер
87'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Т. Азар
73'
70'
Желтая карточка
И. Ракитич
60'
Замена
И. Ракитич
️️️️
С. Бускетс
59'
Замена
Л. Месси
️️️️
А. Фати
Пенальти не реализован!
М. Ройс
57'
49'
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
Т. Азар
47'
40'
Замена
С. Роберто
️️️️
Ж. Альба
38'
Травма
Ж. Альба
Желтая карточка
Т. Делэни
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Артур
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Боруссия Д
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Марио Гетце
АП
Барселона
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
15
Хуммельс
25
Аканджи
2
Хакими
27
Делэни
28
Витсель
9
Азар
18
Ройс
19
Санчо
9
Алькасер
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
27
Семеду
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Артур
21
де Йонг
31
Фати
9
Суарес
7
Гризманн
9
Алькасер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Алькасер
9
Азар
8
Брандт
8
Брандт
9
Азар
18
Альба
6
Роберто
6
Роберто
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
11
Ракитич
5
Бускетс
31
Фати
10
Месси
10
Месси
31
Фати
Остались в запасе
Боруссия Д
Барселона
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Боруссия Д - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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