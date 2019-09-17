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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Ливерпуль
Наполи - Ливерпуль: обзор матча 17 сентября 2019
Наполи
17.09.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
82'
Д. Мертенс (П)
90+2'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ливерпуль
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Льоренте
90'
87'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Д. Хендерсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мертенс
82'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Аллан
75'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
И. Лосано
69'
66'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Милнер
Замена
П. Зелински
️️️️
Л. Инсинье
66'
61'
Желтая карточка
Д. Милнер
57'
Желтая карточка
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
4-2-1-3
1
Мерет
6
Мариу Руй
3
Кулибали
44
Манолас
22
Ди Лоренцо
8
Руис
25
Аллан
10
Инсинье
11
Лосано
7
Кальехон
10
Мертенс
4-1-2-2-1
13
Адриан
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
25
Аллан
99
Эльмас
99
Эльмас
25
Аллан
10
Инсинье
7
Зелински
7
Зелински
10
Инсинье
11
Лосано
12
Льоренте
12
Льоренте
11
Лосано
20
Милнер
23
Вейналдум
23
Вейналдум
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Шакири
10
Шакири
14
Хендерсон
Остались в запасе
Наполи
Ливерпуль
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Наполи - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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