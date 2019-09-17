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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Валенсия
Челси - Валенсия: обзор матча 17 сентября 2019
Челси
17.09.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
74'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Валенсия
90'
+2
Замена
М. Дьякаби
️️️️
Д. Черышев
Желтая карточка
О. Жиру
90'
90'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Родриго
Пенальти не реализован!
Р. Баркли
87'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
80'
74'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Парехо
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Зума
73'
70'
Замена
М. Гомес
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
Жоржиньо
33'
Замена
Педро
️️️️
М. Маунт
16'
9'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Кепа
15
Кристенсен
23
Томори
4
Зума
3
Алонсо
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
8
Ковачич
10
Виллиан
7
Маунт
18
Абрахам
3-1-3-1-2
24
Силлессен
3
Паулиста
24
Гарай
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
19
Кондогбиа
10
Парехо
90
Черышев
9
Гамейро
19
Родриго
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
7
Маунт
9
Педро
9
Педро
7
Маунт
4
Зума
9
Жиру
9
Жиру
4
Зума
19
Родриго
7
Кан Ин
7
Кан Ин
19
Родриго
90
Черышев
4
Дьякаби
4
Дьякаби
90
Черышев
9
Гамейро
9
Гомес
9
Гомес
9
Гамейро
Остались в запасе
Челси
Валенсия
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Челси - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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