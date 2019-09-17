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Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Генк
Зальцбург - Генк: обзор матча 17 сентября 2019
Зальцбург
17.09.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
6 : 2
Завершен
Генк
2'
Э. Холанд
34'
Э. Холанд
36'
Х. Хванг
45'
Э. Холанд
45+2'
Д. Собослаи
66'
А. Ульмер
40'
Д. Лукуми
52'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Генк
85'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Б. Хейнен
Замена
П. Фаркаш
️️️️
Р. Кристенсен
84'
83'
Желтая карточка
М. Саматта
72'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Ндонгала
Замена
П. Дака
️️️️
Э. Холанд
72'
ГОЛ! 6:2!
А. Ульмер
Пас отдал
З. Юнузович
66'
Желтая карточка
Д. Собослаи
62'
Замена
М. Окугава
️️️️
Д. Собослаи
62'
58'
Желтая карточка
Т. Бонгонда
52'
ГОЛ! 5:2!
М. Саматта
Пас отдал
Т. Бонгонда
Желтая карточка
А. Бернед
50'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
47'
46'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Ито
ГОЛ! 5:1!
Д. Собослаи
Пас отдал
Т. Минамино
45'
+2
ГОЛ! 4:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Х. Хванг
45'
40'
ГОЛ! 3:1!
Д. Лукуми
Пас отдал
Д. Ндонгала
ГОЛ! 3:0!
Х. Хванг
Пас отдал
З. Юнузович
36'
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Х. Хванг
34'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Т. Минамино
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
4-2-2-2
23
Станкович
17
Ульмер
5
Рамальо
8
Вебер
5
Кристенсен
16
Юнузович
24
Бернед
18
Минамино
8
Собослаи
7
Хванг
9
Холанд
4-3-1-2
28
Кук
21
Меле
21
Уронен
6
Деваст
26
Лукуми
17
Грошовски
16
Берге
8
Хейнен
10
Ито
25
Саматта
77
Ндонгала
8
Собослаи
7
Окугава
7
Окугава
8
Собослаи
5
Кристенсен
29
Фаркаш
29
Фаркаш
5
Кристенсен
9
Холанд
27
Дака
27
Дака
9
Холанд
77
Ндонгала
10
Хаджи
10
Хаджи
77
Ндонгала
10
Ито
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Ито
8
Хейнен
30
Онуачу
30
Онуачу
8
Хейнен
Остались в запасе
Зальцбург
Генк
16
Филипп Кен
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
26
Мартен Вандевордт
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Зальцбург - Генк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Ред Булл Арена
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